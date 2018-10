Afrika-Gipfel – Regierung will Investitionen fördern

Berlin.Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zum Afrika-Gipfel gestern in Berlin ein Maßnahmenpaket vorgelegt, das eine Milliarde Euro zusätzlich für die Förderung privater Investitionen in Afrika vorsieht. Bei einer Wirtschaftskonferenz in Berlin kündigte sie gestern die Gründung eines Fonds an, der vor allem kleinere und mittlere Unternehmen zu einem stärkeren Engagement auf dem Nachbarkontinent Europas ermutigen soll. In der Wirtschaft stieß die Ankündigung auf Zustimmung. Das Bild zeigt einen Bundeswehrsoldaten des Wachbataillons vor dem Bundeskanzleramt, dem die Fahne von Äthiopien ins Gesicht weht. dpa

