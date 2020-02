„Ahoi“ und Schabernack: Narren machen ernst

Ludwigshafen/Mannheim.„Ahoi!“ In bester Laune haben am Sonntag mehr als 100 000 Menschen am Straßenrand beim Fasnachtszug der Städte Mannheim und Ludwigshafen gefeiert. Die Narren ließen sich von den Teilnehmern des Zuges durch die Ludwigshafener Innenstadt begeistern – und spielten bei manchem Schabernack gern mit. Auf unserem Bild machen die Mannheimer Frauen der Karlsterner Hexenzunft 1996 Beute. Die Jury prämierte im Ludwigshafener Zugteil die Farweschlucker, im Mannheimer den Beitrag der Fröhlich Pfalz. Bei den Wagen der Gäste lagen die Reilinger Kraichbach Schlappe auf dem ersten Platz. Zufrieden waren auch die Einsatzkräfte: Der Zug verlief ohne große Zwischenfälle. stp

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.02.2020