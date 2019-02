Akin spaltet Publikum

Stellte in Berlin einen umstrittenen Film vor: Fatih Akin. © dpa

Berlin.Der neue Film von Starregisseur Fatih Akin (45, „Gegen die Wand“) hat bei seiner Premiere auf der Berlinale gemischte Reaktionen ausgelöst. Der Regisseur porträtiert in „Der Goldene Handschuh“ nach dem Roman von Heinz Strunk den Serienmörder Fritz Honka. Dieser hatte in den 1970er Jahren in Hamburg Frauen umgebracht, zerstückelt und die Leichenteile anschließend in seiner Dachgeschosswohnung verstaut. Der Film sorgt für Gesprächsstoff, Teile wurden vom Publikum als eklig aufgenommen.

Unterdessen sorgt ein anderer deutscher Beitrag für Hoffnung auf einen Bären. „Systemsprenger“ von Nora Fingscheidt, die in Berlin ihr Debüt als Autorin und Regisseurin eines abendfüllenden Spielfilms gibt. Im Zentrum steht ein zu Wutanfällen und Gewaltausbrüchen neigendes Kind. dms

