AKK liegt vor Merz

Favoriten: Friedrich Merz und Anne-gret Kramp-Karrenbauer. © dpa

Berlin/Mannheim.Die Mehrheit der Deutschen wünscht sich Annegret Kramp-Karrenbauer als Nachfolgerin von Angela Merkel an der CDU-Spitze. Einer ARD-Umfrage zufolge trauen 39 Prozent der Generalsekretärin den CDU-Vorsitz zu. Von den CDU-Anhängern entschieden sich 48 Prozent für „AKK“. Deutlich weniger wünschen sich Gesundheitsminister Jens Spahn (neun Prozent). Von allen Befragten würden sich 26 Prozent für Friedrich Merz entscheiden, unter den CDU-Anhängern sind es 35 Prozent. Der Mannheimer Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel wird für Merz stimmen. Die CDU müsse „enttäuschte Wähler zurückgewinnen“, sagte Löbel dieser Zeitung. „Das traue ich Friedrich Merz am meisten zu“, so Löbel. dpa/was

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.12.2018