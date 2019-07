AKK überrascht CDU-Basis

Berlin/Mannheim.Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer ist neue Verteidigungsministerin. Sie bekam am Mittwoch ihre Ernennungsurkunde. Ihre Vorgängerin Ursula von der Leyen, die am Dienstag zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt worden war, erhielt ihre Entlassungsurkunde. Kramp-Karrenbauer kündigte an, sie wolle sich vor allem um das Wohl der Soldaten kümmern. Es sei ihr sehr bewusst, dass die Männer und Frauen in der Bundeswehr „in einer ganz besonderen Art und Weise ihren Einsatz zeigen für dieses Land“, sagte sie. „Deswegen haben sie auch die höchste politische Priorität verdient, haben den vollen Einsatz verdient.“

Löbel reagiert skeptisch

Kramp-Karrenbauer hatte zuvor einen Wechsel als Ministerin in die Bundesregierung meist ausgeschlossen. Viele CDU-Mitglieder in der Region waren über den Schritt Kramp-Karrenbauers überrascht, bewerteten ihn aber überwiegend positiv. Etliche Parteimitglieder gehen davon aus, dass Kramp-Karrenbauer nach wie vor die besten Chancen hat, Kanzlerkandidatin ihrer Partei bei den nächsten Bundestagswahlen zu werden. Der Mannheimer Politikwissenschaftler Marc Debus hat Kramp-Karrenbauers Übernahme des Verteidigungsressorts im Interview mit dieser Zeitung als „überraschenden, aber auch klugen Schachzug“ bezeichnet. Der Heidelberger Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers betonte: „Damit kann sie ihre Schlagkraft erhöhen.“ Skeptischer kommentierte der Mannheimer CDU-Abgeordnete Nikolas Löbel die Personalie. Er sei sich nicht sicher, ob der Schritt für eine Trendwende bei den Umfragen ausreiche.

Empört zeigten sich indes Politiker der Union, dass die deutschen Europaabgeordneten der SPD von der Leyen nicht gewählt hatten. Der Karlsruher CDU-Europaabgeordnete Daniel Caspary sagte: „Das Verhalten der SPD war beschämend. Es ist unglaublich, dass ausgerechnet aus von der Leyens Heimatland so viele Nein-Stimmen bei der Abstimmung kamen.“ (mit dpa)

