Aktie unter einem Euro

Wiesloch.Nach einer erneuten Gewinnwarnung ist der ohnehin schwache Aktienkurs von Heidelberger Druckmaschinen am Dienstag weiter unter Druck geraten. Das Papier ging am Abend mit einem Kurs von 0,98 Euro aus dem Handel – ein Verlust von rund acht Prozent gegenüber dem Vortag.

Das Unternehmen hatte nach einem schwachen dritten Quartal am Montagabend seine Prognose für das Geschäftsjahr zum zweiten Mal gesenkt. „Die Gewinnwarnung verdeutlicht die strukturellen Probleme auf dem Druckmaschinenmarkt“, schrieb Commerzbank-Analyst Malte Schulz am Dienstag in einer Studie. Vor allem in Zentral- und Westeuropa hielten sich die Kunden mit Investitionen sehr stark zurück. Schnelle Besserung sei nicht in Sicht: „Es gibt keinen Hinweis darauf, dass diese Schwäche nur von kurzer Dauer ist“, so Schulz.

„Wollen Konkretes hören“

„Heidelberger Druckmaschinen hat immer noch eine herausragende Marktposition, aber die Kosten im Inland sind zu hoch“, sagt Eggert Kuls, Analyst bei Warburg Research. Eine größere Restrukturierung könne sich das Unternehmen unterdessen finanziell gar nicht leisten. „Die Bilanz-Situation ist nicht gerade komfortabel“, so Kuls. Deshalb seien nur kleine Schritte möglich.

Arbeitnehmervertreter fordern den Vorstand von Heidelberger Druckmaschinen auf, nun schnell gezielte Maßnahmen auf den Tisch zu legen. „Wir wollen endlich Konkretes hören“, sagt Mirko Geiger, Chef der Gewerkschaft IG Metall in Heidelberg. Sparmaßnahmen dürften aber nicht zulasten der Belegschaft gehen. tat

