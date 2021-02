Aktion mit Impfbriefen endet

Nicht überall gerne genommen: der Impfstoff von Astrazeneca. © dpa

Mannheim/Rhein-Neckar.Die letzten Impfbriefe für alle der knapp 20 000 in Mannheim gemeldeten über 80-Jährigen sollen an diesem Donnerstag abgeschickt werden. Das kündigte Stadtsprecher Ralf Walther auf Anfrage an. Damit hätte die Kommune allen bisher impfberechtigten Senioren angeboten, unkompliziert zwei Termine in der Maimarkthalle reservieren zu können. Dort wird mittlerweile auch – aber nur für unter 65-Jährige – der Impfstoff von Astrazeneca verwendet. Der schütze genauso gut vor schweren Corona-Erkrankungen wie die anderen bisher zugelassenen von Biontech/Pfizer und Moderna, sagte Infektiologe Tobias Tenenbaum. Trotzdem gab es in der Metropolregion zuletzt einige Menschen, die ihren Termin für eine Astrazeneca-Impfung nicht wahrgenommen haben – offenbar aus Skepsis, wie zum Beispiel die Speyerer Stadtverwaltung zu berichten weiß. Von 20 Impflingen blieben einmal gleich 13 fern. sma/sal

