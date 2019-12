Aktion startet am 6. Januar

Mannheim.Unter dem Motto „An-Sehen“ startet am Dreikönigstag, 6. Januar 2020, die 23. Vesperkirche der evangelischen Stadtgemeinde in Mannheim. In der zentralen Citykirche Konkordien im Innenstadt-Quadrat R 2 werden mehr als 1700 ehrenamtliche Helfer vier Wochen lang Essen für Bedürftige zubereiten und servieren. Hinzu kommen umfangreiche Hilfs- und Beratungsangebote des Diakonischen Werks sowie Auftritte von Künstlern aus der Region – unter anderen gibt das Kurpfälzische Kammerorchester ein Gastspiel. Wie Stadtdekan Ralph Hartmann, Michael Graf vom Diakonischen Werk und die Pfarrerin der Konkordienkirche, Ilka Sobottke, ankündigten, soll die Vesperkirche einmal mehr „Schule der Menschlichkeit“ sein. lang

