Aktionen für Menschen in Altersheimen

Mannheim.Mit Einfallsreichtum zeigen Menschen der Region weiter auf kreative Art und Weise ihre Solidarität mit von der Corona-Krise besonders betroffenen Personengruppen – zum Beispiel alten Menschen, die in Heimen leben. In Mannheim kaufen seit Dienstag die Athleten der Rhein-Neckar Löwen einmal wöchentlich für die Bewohner des Pauline-Maier-Hauses, einer Altenpflegeeinrichtung in der Oststadt, ein. Der gebürtige Bensheimer und Handballnationalspieler Jannik Kohlbacher von den Rhein-Neckar Löwen sagte, in der Corona-Krise müssten alle zusammenhalten. Während die Athleten keinen Handball spielen könnten, müssten sie „anderen unter die Arme greifen“ und sich engagieren. Dafür sei die Einkaufshilfe-Aktion ein gutes Mittel, so Kohlbacher.

Das Kurpfälzische Kammerorchester hat die Initiative ergriffen und – mit gebührendem Abstand – begonnen, vor Pflegeheimen zu musizieren und damit die älteren Menschen zu unterhalten, die nicht besucht werden dürfen. Nun zogen Mitglieder des Nationaltheaterorchesters nach. Sie gaben schon elf solcher Konzerte. Daraus soll eine Dauereinrichtung werden, solange wegen der Corona-Krise keine anderen Auftritte möglich sind. see/pwr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.04.2020