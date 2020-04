Aktiv gegen Armut

Klar ist: Die Tafeln in Deutschland helfen den Ärmsten. Aber Ursachen von Armut bekämpfen sie nicht. Die Corona-Krise wird zum Brennglas und man sieht deutlicher: Das soziale System in Deutschland lässt weiterhin verletzbare Gruppen zurück. Die Schere zwischen Arm und Reich ist nach wie vor weit geöffnet. Hamsterkauf mit leerem Konto? Fehlanzeige. Absetzen ins Ferienhaus? Unmöglich.

Aber: Die Tafeln lindern Symptome von Armut. Deshalb ist es wichtig, dass sie offen bleiben. Wie jetzt in Mannheim – mit strengem Infektionsschutz. Doch rund die Hälfte der Tafeln in Deutschland hat schließen müssen. Auch in der Region, weil die Menschen, die dort ehrenamtlich helfen, durch ihr Alter der Risikogruppe angehören. Aber auch das ist richtig. Hier wurde mit Augenmaß abgewägt.

Der Bundesverband der Tafeln hat auf der gemeinnützigen Internetplattform Phineo eine Petition unterzeichnet. In der wird gefordert, „staatliche Unterstützungsprogramme für den ganzen gemeinnützigen Sektor“ auszuweiten. Was uns das zeigt? Auch die Tafeln wurden von der Krise getroffen, so wie fast jeder Bereich in Deutschland.

Was uns das aber auch zeigt? Der Staat wird angefragt – weil Deutschland eine reiche Wirtschaftsnation ist. Weil fleißige Beschäftigte und Arbeitgeber mit Unternehmergeist diesen Reichtum erwirtschaften. Doch trotzdem arbeiten in diesem Land Menschen – und sind arm. Trotzdem scheitern Alleinerziehende an unflexiblen Arbeitszeiten und Unvereinbarkeit von Betreuung und Job – und sind arm.

Genau das flammt als Problem gerade auf: Verhältnismäßigkeit von (systemrelevantem) Job und Entlohnung; Betreuungsengpässe; keine Flexibilität von Arbeitszeit. Ja, Tafeln müssen offengehalten werden. Doch zugleich ist alles dafür zu tun, damit künftig weniger dorthin müssen. Besser Armut aktiv bekämpfen, statt sie passiv zu normalisieren und Tafeln damit zu rechtfertigen, man verhindere Lebensmittelverschwendung.

© Mannheimer Morgen, Montag, 06.04.2020