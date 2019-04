Aktivisten nutzen Hauptversammlungen als Bühne

Mannheim.Politische Aktivisten wollen in den kommenden Wochen wieder die Hauptversammlungen großer Unternehmen nutzen, um öffentlich auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen – auch in der Region. So wird der Verband Kritischer Aktionäre nach eigenen Angaben in diesem Jahr bis zu 40 Veranstaltungen besuchen, vor allem die der 30 Dax-Konzerne.

Bei der Hauptversammlung des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF Anfang Mai wird wieder der südafrikanische Bischof Jo Seoka erwartet. Das kündigte der Arbeitskreis Südliches Afrika in Heidelberg an. Seoka tritt seit mehreren Jahren bei dem Aktionärstreffen auf und kritisiert die BASF wegen ihrer Verbindung zu dem Platin-Lieferanten Lonmin. Mitarbeiter in dessen Mine waren 2012 bei einer Demonstration erschossen worden. Nach dem Aktienrecht hat jeder, der eine Aktie besitzt, auf der Hauptversammlung ein Rede- und Stimmrecht. be

