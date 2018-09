AKW Biblis: Letzte Brennelemente aus Block B geholt

Bergstraße.Am vorigen Sonntag wurden im abgeschalteten Atomkraftwerk Biblis die letzten Brennelemente aus Block B geholt. Mit einem Kran wurden sie in das benachbarte Zwischenlager transportiert, wo sich jetzt 101 Castorbehälter befinden. Block A ist bereits seit Ende 2016 frei von Brennstoffen. Beim Kraftwerksgespräch am Montagabend berichtete Leiter Horst Kemmeter über die Fortschritte bei dem seit einem Jahr laufenden Rückbau. Insgesamt werden für die Arbeiten 15 Jahre veranschlagt. Von außen zu sehen ist davon derzeit wenig. Der Rückbau findet hauptsächlich in den Gebäuden statt. Dort werden Anlagenteile ausgebaut. red/Bild: Nix

