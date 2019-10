Alle schauen auf Mihambo

Oftersheim.Alle Augen sind an diesem Wochenende auf Malaika Mihambo gerichtet: Die 25-Jährige vom TSV Oftersheim ist die derzeit beste Weitspringerin der Welt und Topfavoritin am Sonntag (18.15 Uhr), wenn in Doha die Medaillen vergeben werden.

Daheim in Oftersheim fiebern ihre Vereinskollegen und Freunde beim Public Viewing im Rose-Saal mit. „Alle sind eingeladen, dabei zu sein und vor Ort die Spannung und Freude zu teilen“, sagt TSV-Leichtathletik-Abteilungsleiter Thorsten Meiser.

Eine kleine Gruppe um den TSV-Vorsitzenden Markus Lauff ist sogar nach Doha gereist, um ihren Star vor Ort anzufeuern. „Nach der bisherigen konstanten Leistung hoffen wir auf einen Platz auf dem Treppchen – am besten natürlich ganz oben“, schaut er gespannt auf die Qualifikation am Samstag um 16.50 Uhr. ali

