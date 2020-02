Alle Umzüge in Hessen abgebrochen

Einsatzkräfte nehmen an der Unfallstelle in Volkmarsen Spuren auf. © dpa

Volkmarsen.Im nordhessischen Volkmarsen, rund 30 Kilometer von Kassel entfernt, ist ein Auto in einen Rosenmontagsumzug gefahren. Dabei gab es dem Frankfurter Polizeipräsidenten Gerhard Bereswill zufolge 30 Verletzte. Sieben davon seien schwer verletzt. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte ein Sprecher. Vorsichtshalber seien alle Fastnachtsumzüge in Hessen abgebrochen worden, teilte das Polizeipräsidium Westhessen mit.

Hinweise auf eine politisch motivierte Straftat lagen nicht vor. Das Innenministerium schloss einen Anschlag nicht aus. Der 29-jährige Deutsche aus Volkmarsen war nicht als Extremist bekannt, wie es aus Sicherheitskreisen hieß. Er war aber durch Beleidigung, Hausfriedensbruch und Nötigung aufgefallen.

Lorscher Umzug findet statt

Der Fastnachtsumzug in Lorsch heute ab 14.11 Uhr wird nach Angaben der Stadtverwaltung von gestern Abend stattfinden. dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 25.02.2020