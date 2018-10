Allein Parkplätze fehlen dem Handel

Mannheim.Sehr zufrieden mit ihrem Standort zeigen sich Geschäftsleute und Gastronomen in den Mannheimer Stadtteilen Schwetzingerstadt und Oststadt. Allein die Parkplatzsituation bezeichnen einige von ihnen als „katastrophal“.

Ralf Knapp, Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft der Gewerbetreibenden Mannheim-Ost, kritisiert, dass Autos nicht direkt vom Tattersall in die Seckenheimer Straße einfahren können. Wünschenswert sei, so Knapp, dass die Straßengabelung Seckenheimer/Schwetzinger Straße zurückgebaut wird: „Da Mannheim nicht Amsterdam ist, muss es autofreundlich sein.“

Über mehr Abstellplätze für Fahrräder seiner Kunden würde sich hingegen Eduard Justus freuen. Er ist Inhaber des Unverpackt-Ladens „Eddie’s“, der im März in der Schwetzingerstadt geöffnet hat und für nachhaltigeren Einkauf ohne Verpackungsmüll steht. Der 32-Jährige hat sich ganz bewusst für den Stadtteil entschieden – auch, „weil sich dort etwas bewegt“.

Die Einzelhändler östlich und südöstlich der Innenstadt loben besonders die Vielfalt an inhabergeführten Geschäften vor Ort. In der Seckenheimer Straße gibt es Knapp zufolge nahezu keinen Leerstand. In der Schwetzinger Straße jedoch sei es „sehr viel ruhiger geworden“.

