Alles bereit für die närrischen Umzüge

Bergstraße.Die Fünfte Jahreszeit strebt ihrem Höhepunkt entgegen. Am Sonntag und am Dienstag werden sich wieder Gaudiwürmer durch die Straßen im Kreisgebiet schlängeln. Die Narrenhochburg an der Bergstraße ist am Sonntag, 23. Februar, einmal mehr Heppenheim. Um 14.11 Uhr werden sich in der Kreisstadt die insgesamt 111 Wagen und Fußgruppen mit „Helau“ und Musik auf den Weg machen. Im Ried starten gleichzeitig die Fastnachtsumzüge in Bürstadt und Viernheim.

Bevor dann an Aschermittwoch alles vorbei ist, starten die Narren am Dienstag, 25. Februar, um 14.11 Uhr in Lorsch noch einmal durch. Es ist der 60. Umzug in der Klosterstadt. Zeitgleich ist auch der Lampertheimer Lindwurm unterwegs. kel

