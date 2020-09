Alles der Liebe wegen

Oftersheim/Edenkoben.Janina Berizzi ist in Oftersheim aufgewachsen, früher hieß sie mit Nachnamen Leibert. Nach ihrem Studium arbeitete die heute 29-Jährige unter anderem in New York. Dann verliebte sie sich in Winzer Julius. Und der hatte einen großen Lebenstraum, den die beiden mittlerweile verwirklicht haben: ein eigenes Weingut. Das Paar lebt nun im pfälzischen Edenkoben. Töchterchen Charlotte (fünf Monate) komplettiert das Glück.

Wir haben die kleine Familie besucht und auch bei der Weinlese mitgeholfen. Dabei hat Julius Berizzi erklärt, welche Philosophie er beim Weinanbau verfolgt und was ihn an seinem Beruf fasziniert.

Der Jungwinzer setzt auf eine biologische Bewirtschaftung. Seinen Weinen will er einen filigranen Charakter verleihen. Dafür greift er so wenig wie möglich in die Anläufe der Natur ein. az

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 26.09.2020