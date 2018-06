Alles zum Vizemeister

Anzeige

Mannheim.Nach der knapp verpassten Meisterschaft in der Handball-Bundesliga sprühen die Rhein-Neckar Löwen schon wieder vor Tatendrang. „Wir wollen um alle Titel mitspielen“, sagt Kapitän Andy Schmid mit Blick auf die neue Runde.

Ein Interview mit dem Schweizer, der zum fünften Mal in Folge zum besten Spieler der Saison gewählt wurde, lesen Sie in der Sonderbeilage dieser Zeitung, die sich nicht nur mit der Löwen-Spielzeit 2017/18 befasst, sondern schon einen Blick in die Zukunft wirft. Diese Zeitung stellt zum Beispiel die Neuzugänge vor und schauen auf den Pokalsieg zurück. Zudem porträtieren wir Patrick Groetzki, der bald Uwe Gensheimer als Bundesliga-Rekordspieler des badischen Clubs ablösen wird. mast