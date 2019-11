Alnatura baut Filialnetz aus

Darmstadt.Der südhessische Bio-Händler Alnatura findet zu alter Stärke zurück und knackt im Geschäftsjahr 2018/19 die Umsatz-Marke von 900 Millionen Euro. Das Unternehmen, das in diesem Jahr von Bickenbach nach Darmstadt umgezogen ist, erreicht mit einem Umsatzplus von 9,5 Prozent das stärkste Wachstum seit fünf Jahren.

Damit ist die schwierige Phase nach der Trennung vom einst wichtigsten Handelspartner dm endgültig überstanden. „Wir gehen gesund und mit vielen neuen Ideen ins neue Jahrzehnt“, sagte Alnatura-Gründer Götz Rehn. Künftig sollen wieder mehr Filialen in Deutschland eröffnet werden. Als wichtigen neuen Wachstumsmarkt hat Alnatura außerdem das Nachbarland Frankreich ausgemacht. Alnatura führt 133 Biomärkte in Deutschland. be

