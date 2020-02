In Casalpusterlengo (Italien) regulieren Bäckereien den Zutritt. © dpa

Berlin/Mannheim.Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus im Norden Italiens bereitet sich die Bundesregierung auch auf eine gravierendere Lage in Deutschland vor. „Die Corona-Epidemie ist als Epidemie in Europa angekommen“, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag in Berlin. „Deshalb müssen wir damit rechnen, dass sie sich auch in Deutschland ausbreiten kann.“ Die Lage deute darauf hin, dass sich das Virus in Form einer Pandemie ausbreite. Die Bundesregierung plant derzeit keine Grenzschließungen. Entsprechende Überlegungen gebe es im Bundesinnenministerium nicht, sagte ein Sprecher am Montag in Berlin.

Im Fall des erkrankten Unilever-Mitarbeiters in Casalpusterlengo, Italien, sagte Unternehmenssprecher Konstantin Bark dieser Redaktion: „Es gibt keinen weiteren Fall“. Mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland sagte Maximilian Bernhardt von der IHK Rhein-Neckar: „Der Konsumrückgang wird auch an uns nicht spurlos vorbeigehen“.

In China stieg die Zahl der Toten stark. Inzwischen sind mehr als 77 000 Infektionen und rund 2600 Todesfälle erfasst. Aus rund 30 Ländern außerhalb Festlandchinas sind mehr als 2200 Infektionen berichtet worden. eli/vas/dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.02.2020