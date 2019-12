Als Uwe Seeler am Hardtwald spielte

Händedruck unter Kapitänskollegen: Uwe Seeler (l.) und Harald Krebs. © Zietsch

Sandhausen.Der Fußball-Zweitligist Hamburger SV kämpft am Sonntag beim SV Sandhausen um Punkte. Fast auf den Tag genau vor 50 Jahren spielten die Hanseaten auch schon im Hardtwaldstadion: Am 21. Dezember 1969 kam der damalige Bundesligist zu einem Freundschaftsspiel in die Kurpfalz.

HSV-Kapitän war damals das Fußball-Idol Uwe Seeler, Spielführer beim SVS Harald Krebs. An den Händedruck der beiden erinnert ein Foto, das Sandhausens erfolgreichster Torschütze – seine mehr als 500 Treffer sind bis heute unerreicht – natürlich aufbewahrt hat.

Im Gespräch mit unserer Zeitung spricht der 73-Jährige über die Begegnung, die 3:0 für die Gäste ausging, und über die kleinen Anekdoten am Rande der Partie. az

