Alstom treibt Fusion voran

Mannheim.Unter den großen Zugherstellern bahnt sich ein milliardenschwerer Zusammenschluss an. Der französische Konzern Alstom will die Zugsparte von Bombardier kaufen. Dazu gebe es jetzt eine entsprechende Absichtserklärung, teilte Alstom am Montagabend mit. Der Übernahmepreis wurde mit 5,8 bis 6,2 Milliarden Euro beziffert.

Die Zugsparte von Bombardier sitzt in Berlin und hat auch in Mannheim einen großen Standort mit rund 1000 Beschäftigten. Arbeitnehmervertreter reagierten zurückhaltend. Es gebe im Geschäft von Al-stom und Bombardier zahlreiche Überschneidungen, erklärte der Mannheimer IG-Metall-Chef Klaus Stein. Er warnte vor Einschnitten an Standorten von Bombardier. jung

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.02.2020