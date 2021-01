Alte Chirurgie in Heidelberg wird Ort für Quarantäneverweigerer

Heidelberg.Im Universitätsklinikum Heidelberg werden Unterbringungsmöglichkeiten für uneinsichtige Quarantäneverweigerer eingerichtet. Laut dem Gesundheitsministerium werden in Baden-Württemberg in zwei Krankenhäusern Plätze für sogenannte zwangsweise Absonderungen bereitgestellt, neben der Heidelberger Universitätsklinik auch im Robert-Bosch-Klinikum Schillerhöhe in Stuttgart. Laut der Pressestelle des Universitätsklinkums handele es sich um Räumlichkeiten in der alten Chirurgischen Klinik. Auf Anfrage dieser Redaktion antwortete ein Sprecher des Gesundheitsministeriums, dass fünf auf einem Flur liegende Zimmer für Quarantäneverweigerer reserviert seien, die durch Security-Mitarbeiter bewacht werden.

Auf den Umgang mit den Quarantäneverweigerern hatten sich Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) schon im Dezember geeinigt. Nach Angaben des Sprechers des Gesundheitsministeriums geht es nur um wenige Fälle. Zielgruppe seien uneinsichtige und bußgeldunempfindliche Menschen, die vorsätzlich in Kauf nähmen, andere mit Corona zu infizieren. Für eine Zwangseinweisung sei aber ein richterlicher Beschluss nötig, heißt es im Schreiben.

Maßnahme des Infektionsschutzes

Insgesamt sollen nach Informationen der dpa neun Plätze für Quarantäne-Verweigerer eingerichtet werden. Strobl zeigte sich erleichtert: "Endlich sind die Kliniken benannt, endlich ist die Sache gelöst", sagte er der dpa. Es handele sich nur um wenige, aber um gefährliche Fälle. Das Gesundheitsministerium betonte, die zwangsweise Unterbringung sei keine Strafmaßnahme und erst recht keine Haft, sondern eine Maßnahme des Infektionsschutzes. Die Dauer der Unterbringung richte sich nach der Dauer der verhängten Absonderung. "Endet diese, so endet auch die zwangsweise Unterbringung", hieß es im Ministerium.

Nicht immer geht es dabei um Gegner der Corona-Maßnahmen oder um Anhänger der sogenannten Querdenker-Bewegung. In einem konkreten Fall hält sich ein abgelehnter Asylbewerber auf der Schwäbischen Alb nicht an die Quarantäneauflagen. Der Mann, der in Deutschland geduldet wird, hatte nach Angaben aus dem Rathaus immer wieder Kontakt zu anderen Menschen gesucht, obwohl er sich infiziert hatte. Auch weigert er sich, Kontaktpersonen zu nennen. Bei einer Kontrolle seiner Quarantäne war er zudem nicht wie vorgeschrieben in seinem Zimmer angetroffen worden. dpa/tbö

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.01.2021