Altenheime müssen sich umstellen

Heppenheim.Seit Montag sind in den hessischen Alten- und Pflegeheimen eingeschränkt und unter Beachtung bestimmter Auflagen wieder Besuche möglich. Nicht alle Einrichtungen aber können die bisherigen absoluten Verbote so schnell auf die neue Regelung umstellen.

Im Haus Johannes und in der Senioren-Residenz Sankt Katharina in Heppenheim beispielsweise ist man überrascht, dass es jetzt so schnell und kurzfristig gegangen ist. Bislang war man eher davon ausgegangen, dass eine Lockerung zum 9. Mai in Kraft treten wird. Entsprechend kann es jetzt noch ein paar Tage dauern, bis man organisatorisch, technisch und personell auf die Veränderung reagiert hat. red

