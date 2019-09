Alternative Pädagogik

Nähen steht an der Freien Waldorfschule Mannheim auf dem Stundenplan. © FWS

Mannheim.Von Deutschland aus hat die Waldorfpädagogik vor 100 Jahren ihren Siegeszug angetreten: Am 7. September 1919 nahm die erste Schule in Stuttgart ihren Betrieb auf, gefördert von der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik. Mittlerweile gibt es rund 250 Schulen bundesweit und fast 1000 in aller Welt, dazu zahlreiche Kindertagesstätten. Das Jubiläum nutzen Waldorfeinrichtungen aus Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis, ihre Pädagogik öffentlich vorzustellen: beim „Waldorf-Festival“ am 28. September auf den Mannheimer Kapuzinerplanken. bhr

07.09.2019