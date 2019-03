Am Samstag brennen die Lärmfeuer

Bergstraße.In früheren Zeiten waren Lärmfeuer Signalgeber, die dazu dienten, eine wichtige Information von Hügel zu Hügel weiterzureichen. Seit einigen Jahren lodern die Flammen wieder: Die Lärmfeueraktion am morgigen Samstag (30.) beginnt mit Einbruch der Dunkelheit und zieht sich von Auerbach und Alsbach an der Bergstraße über Balkhausen, Modautal und Lautertal bis in den tieferen Odenwald hinein. Informationen zu jedem Veranstaltungsort gibt es im Internet. hol/Archivbild: lotz

