Am Sonntag Tag des offenen Denkmals

Bergstraße.Das Klostergelände in Lorsch (Foto oben: der Kirchenrest) gehört am kommenden Sonntag (9.) zu den Orten, die anlässlich des Tages des offenen Denkmals erkundet werden können. Seit mittlerweile 25 Jahren findet die Aktion europaweit jeweils im Herbst statt. Historische Bauwerke, die sonst nicht (oder nur zu anderen Zeiten) besucht werden können, öffnen dann ihre Türen für interessierte Besucher – sozusagen als Brückenschlag in die Vergangenheit. hol/BILD: Stadt Lorsch

