Amazon wehrt sich

Mannheim.Der Streit um Sonntagsarbeit in einem Logistikzentrum von Amazon beschäftigt nun auch das Bundesverwaltungsgericht. Wie das Unternehmen bestätigte, hat es Revision gegen ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster eingelegt. In dem Rechtsstreit geht es um Vorkommnisse aus dem Jahr 2015. Damals wollte Amazon an zwei Adventssonntagen rund 800 Mitarbeiter seines Logistikzentrums in Rheinberg in Nordrhein-Westfalen arbeiten lassen, um die Paketflut in der Vorweihnachtszeit bewältigen zu können.

Der Antrag dafür wurde von der zuständigen Bezirksregierung bewilligt. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi klagte dennoch dagegen und bekam in mehreren Instanzen Recht. Für Sonntagsarbeit gelten in Deutschland strenge rechtliche Grenzen. Dem vorliegenden Fall wird deshalb eine grundsätzliche Bedeutung beigemessen. Für den Standort Frankenthal plant Amazon nach eigenen Angaben derzeit keinen Antrag auf Genehmigung von Sonntagsarbeit. tat

