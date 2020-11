Amerika vor der Entscheidung

Washington.Zum Auftakt des letzten Tages vor der US-Präsidentschaftswahl am Dienstag über den Einzug ins Weiße Haus in Washington (Bild) haben sich beide Kandidaten siegesgewiss gezeigt. Vor einem Kundgebungsmarathon in fünf Städten im Nordosten der USA rief Amtsinhaber Donald Trump in einer Videobotschaft dazu auf, möglichst früh und im Wahllokal zu wählen. Sein Herausforderer Joe Biden hatte zum Abschluss noch zwei Auftritte geplant und kritisierte Trumps Reise in den besonders heftig von der Corona-Pandemie getroffenen Staat Wisconsin. Biden wollte zum Abschluss des Wahlkampfs im heftig umkämpften Pennsylvania auftreten sowie in Ohio, wo Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen andeuten. dpa (BILD: dpa)

