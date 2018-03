An Autobahn-Raststätte festgenommen

Anzeige

Kiel.Der von der spanischen Justiz verfolgte katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont ist in Deutschland festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei wurde er gestern bei der Einreise aus Dänemark auf einer Autobahnraststätte an der A7 bei Schleswig gestoppt. Grundlage sei ein europäischer Haftbefehl, sagte ein Sprecher des Landespolizeiamts in Kiel. In Spanien wird gegen Puigdemont wegen des verbotenen Unabhängigkeitsreferendums vom Oktober wegen Rebellion ermittelt. Bei einer Rückkehr droht ihm die Inhaftierung. In Barcelona demonstrierten rund 55 000 Menschen gegen die Festnahme.

Die Justiz in Schleswig-Holstein prüft, ob Puigdemont in Auslieferungshaft genommen wird. Die Entscheidung des Amtsgerichtes falle mit einiger Wahrscheinlichkeit heute. dpa