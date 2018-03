An der Wiege der Demokratie

Anzeige

Neustadt.Mit einem Appell zum Kampf für die Demokratie in Europa hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sein erstes Amtsjahr und die Reihe seiner Antrittsbesuche in Deutschland abgeschlossen. Auf dem Hambacher Schloss in Neustadt an der Weinstraße erinnerte Steinmeier an die mehr als 25 000 Revolutionäre, die mit ihrem Marsch 1832 Freiheit, Einheit und verfassungsgemäße Grundrechte forderten: „Meine Deutschlandreise geht da zu Ende, wo die Demokratie in Deutschland begonnen hat.“ Die Mainzer Ministerpräsidentin Malu Dreyer begrüßte das Staatsoberhaupt auf der Treppe des Wahrzeichens. Am Mittag ging es nach Mainz. Heute reist Steinmeier in den Westerwald weiter. sin/dpa