Andrang bei der DRK-Blutspende in Lorsch

Lorsch.Reihenweise fallen auch Blutspendetermine der Corona-Pandemie zum Opfer. In Lorsch aber durfte die geplante DRK-Aktion gestern stattfinden. Mit einem großen Andrang hatten die Organisatoren gerechnet – und sie behielten recht. Die Warteschlange vor der Siemens-Sporthalle zog sich bis über den Parkplatz hinaus, schließlich waren besondere Sicherheitsvorkehrungen zu beachten: Abstandsregeln und Temperaturmessungen am Einlass etwa. Viele Blutspender kamen sogar von weit her. Die Corona-Krise hielt offenbar niemanden von einem Besuch in Lorsch ab. „Ich möchte helfen“ oder „Ich könnte selbst einmal in die Lage kommen, Blut zu benötigen“, erklärten viele der Spendenwilligen, die geduldig zum Teil mehr als eine Stunde lang warteten, auf Nachfrage./ sch

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 04.04.2020