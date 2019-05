Andrang in Bensheim und Einhausen

Bensheim/Einhausen.Der Frühling zeigte der Bergstraße am Wochenende zwar die kalte Schulter. Trotzdem war die Bensheimer Innenstadt zur Kunstmeile (unser Bild) mit verkaufsoffenem Sonntag sehr gut besucht. Mehr als 45 Aussteller präsentierten zwischen Nibelungenbrunnen und Storchennest ihr Kunsthandwerk. Garniert wurde die beliebte Veranstaltung wie immer mit Live-Musik und kulinarischen Leckerbissen. In Einhausen hatte man beim zweiten Frühlingsmarkt aus der fast schon winterlichen Not eine Tugend gemacht – an einem der rund 20 Stände wurde zur inneren Erwärmung der Besucher Glühwein ausgeschenkt. dr/Bild: Funck

