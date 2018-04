Andrea Nahles: «Trümmerfrau» der SPD

Anzeige

Berlin (dpa) - Das Amt ist gerade vielleicht nicht das schönste neben dem des Papstes, wie es einst Franz Müntefering behauptete. Aber für Andrea Nahles bedeutet die Übernahme des SPD-Vorsitzes das Ende eines langen Weges - und doch erst den Anfang.

Sie hält nichts von historischen Vergleichen, auch wenn sie in einer Reihe mit August Bebel, Willy Brandt und anderen SPD-Vorsitzenden stehen wird. Zum Start am Sonntag in Wiesbaden gibt es erst mal einen kräftigen Dämpfer. Nur etwas über 66 Prozent - Konkurrentin Simone Lange, eine Kommunalpolitikerin, schneidet unerwartet gut ab.

Dennoch: Es ist ein Anfang. Auch, weil die SPD nach dem fast schon tragischen Ende der Episode Martin Schulz, den heftigen Debatten um den Eintritt in die große Koalition und dem drohenden Überrunden durch die AfD akut um ihre Zukunft fürchten muss. Nahles ist die «Trümmerfrau».