Angebot für junge Leser

Mannheim.Wie soll uns eine Handy-App gegen das Coronavirus helfen? Und können Enten wirklich schon schwimmen, kurz nachdem sie geschlüpft sind – während wir Menschen das Laufen erst mühsam lernen müssen? Nicht nur in unserer Zeitung gibt es Artikel extra für Euch, liebe Kinder. Auch auf unserer Internetseite sammeln wir Nachrichten, die sich vor allem an Euch richten. Und dort gibt es alle Geschichten, die Nachwuchs-Autoren in Eurem Alter bei unserem „Erzähl mir was“-Wettbewerb eingereicht haben. Darunter findet Ihr sicher welche zum Lesen und Vorlesen, die Euch gut gefallen. Auch für die ganze Familie stehen Tipps im Netz: etwa fürs gemeinsame Kochen oder spannende Experimente gegen Langeweile. akj

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.05.2020