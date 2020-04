Angehörige zusätzlich belastet

Mannheim.Die Einschränkungen bei Bestattungen belasten Angehörige zusätzlich, sagt der Mannheimer Friedhofs-Chef Andreas Adam. So werde die Trauergesellschaft möglichst zum Schutz vor einer Ausbreitung des Coronavirus klein gehalten und der Trauerzug entfalle. Zum Schutz des Friedhofpersonals werde der Sarg oder die Urne bereits vor Eintreffen der Angehörigen in die Erde verbracht. Dies beklagen die Angehörigen am meisten, erklärt Pfarrerin Susanne Komorowski. „Es scheint mir, als sei gerade dieses Ritual sehr wichtig für Trauernde.“ Insgesamt erkannten und akzeptierten die Beteiligten jedoch die Notwendigkeit dieser Regelungen.

Auch muslimische und jüdische Bestattungen werden um zahlreiche Bräuche gekürzt. Teilweise muss etwa die in beiden Religionen sehr wichtige Waschung des Leichnams ausfallen. Besuche und traditionelle große Trauerfeiern müssen ausgesetzt werden. Die Familien sind auf sich gestellt.

Pfarrerin Susanne Komorowski erkennt aber auch schöne Veränderungen: Die Angehörigen „bringen Instrumente mit, Kinder malen Bilder, die sie ins Grab legen, und es wird viel mehr gesungen“. jeb

