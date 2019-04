Angeklagter geständig

Mannheim. Im sogenannten Dorint-Fall hat der Angeklagte am Mannheimer Landgericht in Teilen die Tat eingeräumt. Er gab zu, einem Passanten, der ihm auf dem Gehweg vor dem Dorint-Hotel entgegengekommen war, einen Schlag verpasst zu haben. Der Staatsanwaltschaft zufolge habe es davor eine verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden gegeben. Das streitet der 30-Jährige allerdings ab. Es sei auch kein Faustschlag, sondern eine „Backpfeife“ gewesen. Der Attackierte war nach dem Schlag gestürzt und hatte Kopfverletzungen erlitten, in deren Folge er sechs Wochen später starb. Der Angeklagte stellte sich nach einem Fahndungsaufruf in „Aktenzeichen XY . . . ungelöst“ freiwillig der Polizei. Er muss sich wegen Körperverletzung mit Todesfolge verantworten. abo

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 12.04.2019