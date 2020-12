Angela Merkel bittet die Bürger um mehr Abstand

Berlin.Die Zeichen stehen auf einen harten Lockdown: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie plädiert Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für einschneidende Einschränkungen rund um den Jahreswechsel.

Merkel sagte am Mittwoch im Bundestag in Berlin, sie halte die Empfehlung der Wissenschaftsakademie Leopoldina für richtig, in einer Phase ab dem 24. Dezember bis vielleicht 10. Januar auch Geschäfte und Schulen zu schließen. Zudem plädierte sie dafür, die Weihnachtsferien schon am 16. Dezember beginnen zu lassen. Doch ob alle Bundesländer dabei mitziehen, ist noch fraglich.

Die Leopoldina hatte sich dafür ausgesprochen, ab Anfang nächster Woche Kontakte im beruflichen wie im privaten Bereich auf das absolute Mindestmaß zu reduzieren, um die Kontrolle über das Infektionsgeschehen zurückzuerlangen. Ab dem 24. Dezember bis mindestens zum 10. Januar soll nach ihrer Forderung in ganz Deutschland ein „harter Lockdown“ gelten.

Neues Treffen unklar

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) plädierte für bundeseinheitliche Regeln und sprach sich für einen bundesweiten zweiwöchigen Lockdown ab dem 27. Dezember aus. Unklar blieb zunächst, ob sich die Regierungschefinnen und -chefs von Bund und Ländern kurzfristig zu neuen Beratungen verabreden. Einen nächsten Termin für die seit Pandemie-Beginn üblichen Abstimmungsgespräche konnte die stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung, Martina Fietz, am Mittwoch in Berlin nicht nennen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte, es sei absolut richtig, dass Bayern und Sachsen bereits härtere Maßnahmen beschlossen haben. Auch der Deutsche Städtetag sprach sich für härtere Maßnahmen nach Weihnachten aus. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy sagte: „Die Zeit nach den Feiertagen ist eine ideale Zeit für einen Lockdown.“

Merkel sagte am Mittwoch im Bundestag, das Ziel sei weiter eine Zahl von maximal 50 neuen Infektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. „Sonst entgleitet uns die Pandemie immer und immer wieder“, sagte sie. Diese sogenannte Inzidenz lag am Mittwoch bundesweit bei einem Wert von 149. Der Wert von 50 gilt als Grenze für die Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten durch die Gesundheitsämter.

590 Verstorbene an einem Tag

Das Robert Koch-Institut (RKI) hatte am Mittwoch 590 Corona-Tote gemeldet. Das war der bisherige Höchstwert von Verstorbenen, die an einem Tag an oder mit dem Coronavirus starben. epd

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.12.2020