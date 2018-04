Anklage nach BASF-Unglück

Anzeige

Ludwigshafen.Im Zusammenhang mit der BASF-Explosion vom 17. Oktober 2016 hat die Staatsanwaltschaft Frankenthal jetzt Anklage gegen ein 62-jährigen Rohrleitungsbauer erhoben. Dies verkündete gestern der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber. Der Tatvorwurf lautet auf Verdacht der fahrlässigen Tötung von fünf Menschen, fahrlässigen Körperverletzung von 44 anderen Personen und fahrlässigen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion.

Wie Ströber auf Anfrage mitteilte, muss das Landgericht nun über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden. Nach dem Geschäftsverteilungsplan des Landgerichts ist die Dritte Große Strafkammer für den Fall zuständig. Einen Termin gibt es dafür freilich noch nicht, zumal auch die Verteidigung die Anklageschrift noch nicht formell vom Gericht zugestellt bekommen hat.

Nach dem Abschluss der Ermittlungen geht die Staatsanwaltschaft davon aus, was entsprechende Gutachten schon bald nach dem Unglück nahegelegt hatten. Demnach hatte der Angeschuldigte als Mitarbeiter einer Fremdfirma die Aufgabe, bei Arbeiten im Landeshafen Nord der BASF eine entleerte Propylenleitung mit einem Winkelschleifer abzutrennen. Die Behörde wirft dem Mann nun vor, aus Unachtsamkeit die Trennscheibe an einer daneben befindlichen Rohrleitung seitlich in einer sogenannten „Drei-Uhr-Stellung“ angesetzt zu haben. Diese Rohrleitung war jedoch nicht leer, sondern mit einem leicht entzündlichen Gasabfallgemisch gefüllt.