Anlieger klagen über Rattenplage

Mannheim.Am Willy-Brandt-Platz vor dem Mannheimer Hauptbahnhof gibt es Beschwerden über Ratten. Konkret geht es um einen Gebäudekomplex, zu dem auch drei Schnellrestaurants gehören. Mehrere Geschäftsleute haben sich bei der Hauseigentümerin beklagt, einer Hamburger Kapitalverwertungsgesellschaft.

Die von dieser beauftragte Schädlingsbekämpfungsfirma entdeckte auch in der angrenzenden Tattersallstraße auf Grünflächen zwischen Parkbuchten zahlreiche Löcher der Nager. In einer Mail an die Stadt wird von einer regelrechten „Rattenplage“ in diesem Bereich gesprochen.

Auf die am 9. Juli verschickte Mail hat die Stadt bislang noch nicht geantwortet. Auf Nachfrage dieser Zeitung teilte das für Schädlingsbekämpfung oberhalb des Erdreichs zuständige Umweltdezernat mit, man habe nun in der Tattersallstraße zusätzliche Giftköder ausgelegt. Verantwortlich für den starken Rattenbefall seien jedoch Passanten, die am Willy-Brandt-Platz ihre Essensreste einfach achtlos zurückließen.

Anlieger berichteten dieser Zeitung, ein großes Problem seien in jenem Hinterhof die häufig offenstehenden Müllcontainer, die auch von den Schnellrestaurants genutzt werden. Die Hauseigentümerin erklärte, sie prüfe hier auch bauliche Veränderungen sowie eine Versiegelung des Erdreichs mit Estrichplatten. Ein Ladeninhaber beklagte allerdings, das Unternehmen habe seinen Ankündigungen bisher keine Taten folgen lassen: „Die machen gar nichts.“ sma

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.07.2019