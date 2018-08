Einhausen.Einen wahren Anmeldeboom erlebte man im Einhäuser Rathaus für die U3-Betreuung in den örtlichen Kindertagesstätten. Um die große Zahl an Zweijährigen unterzubringen, wurden in der Kita Friedensstraße zwei Kindergartengruppen in altersgemischte Gruppen umgewandelt. Insgesamt verfügt die Gemeinde aktuell über ausreichend Betreuungsplätze. kel

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 24.08.2018