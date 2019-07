Anpfiff zur Saison ’19/20

Bergstraße.Am kommenden Wochenende beginnt für die Amateurmannschaften an der Bergstraße die Fußball-Saison 2019/20. Zum vorgezogenen Auftakt gibt es bereits am Freitagabend ein Derby: Die Tvgg Lorsch empfängt in der Kreisoberliga um 19 Uhr den Gruppenliga-Absteiger SG Einhausen.

„Wer kam, wer ging?“, lautet alljährlich die spannende Frage bei den Anhängern nach dem Ende der Wechselfrist am 1. Juli. Unsere Zeitung hat die Frage in den vergangenen Wochen in Vereins-Porträts beantwortet und dabei auch einen Blick auf die Ausrichtung und Zielsetzung der Clubs geworfen. In der Woche vor dem Saisonstart veröffentlichen wir nun klassenweise die Aufgebote der Bergsträßer Teams. Am Anfang stehen heute die Verbandsliga und die Gruppenliga, in der unter anderem der FC 07 Bensheim und der VfR Fehlheim spielen. kr

