Anschlag auf Synagoge

Pittsburgh.Ein 46 Jahre alter Mann hat am Wochenende bei einem antisemitisch motivierten Attentat auf eine Synagoge in Pittsburgh, USA, elf Menschen getötet. Sechs weitere Personen wurden verletzt. Der Mann wurde festgenommen. An den Synagogen der Region zeigt die Polizei weiterhin Präsenz, setzt aber in Mannheim, Heidelberg und Speyer keine zusätzlichen Kräfte ein, teilten Sprecher der zuständigen Polizeipräsidien dieser Zeitung mit. dpa/ham

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.10.2018