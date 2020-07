Ansturm am Kiesloch

Das Kiesloch in Groß-Rohrheim zieht trotz Verbots viele Besucher an. © Berno nix

Groß-Rohrheim.„So schlimm war es noch nie“, sagt Groß-Rohrheims Bürgermeister Rainer Bersch über die Menschenmassen am Kiesloch und am Rhein. Vor allem am Wochenende parkten die Besucher alle Wege zu. Die Anwohner in der Speyerstraße kämen teilweise nicht mehr aus ihren Höfen. Das Durchfahrtsverbot zum See werde permanent missachtet, Bußgelder schrecke kaum einen ab, so Bersch.

Beim Besuch vor Ort zeigt sich, dass die Gäste vor allem von außerhalb kommen. Trotz des Badeverbots schwimmen viele im Wasser, wovor Bersch wegen des aktiven Kiesabbaus und gefährlicher Strömungen ausdrücklich warnt. Einige Besucher haben Luftmatratzen und Sonnenschirme mitgebracht. Auch Hunde planschen im Wasser. cos

