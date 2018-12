Anträge für Hanf steigen

Mannheim/Frankenthal.2017 hat es bundesweit mehr als 20 000 Anträge auf Cannabis als Medizin gegeben. Das teilten die Krankenkassen AOK, Barmer und Techniker auf Anfrage mit. Seit 2017 dürfen Ärzte Cannabis verschreiben. Die Kassen müssen die Kosten übernehmen. Rund 70 Prozent der Anträge werden bewilligt. Sowohl in Baden-Württemberg als auch in Hessen und in Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Patienten, die medizinisches Hanf nutzen, stark gestiegen.

Das Cannabis-Gesetz stößt von vielen Seiten auf Kritik. So fordert der Hamburger Gesundheitsexperte Gerd Glaeske strengere Regelungen, während der Frankenthaler Neurologe und Psychiater Peter Heß für eine schrittweise generelle Cannabis- Legalisierung plädiert. jor

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.12.2018