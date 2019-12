Anwälte fordern mehr Servicekräfte

Mannheim.Mannheimer Anwälte beschweren sich über fehlendes Personal im Servicebereich des Amtsgerichts. Insbesondere am Familien- und Arbeitsgericht fehle es an Justizfachangestellten. Die Folge sei, dass schon seit längerer Zeit häufig Akten zu spät zugestellt oder Entscheidungen über Monate hinweg geschoben würden. Eine mögliche Überlastung sei nicht das Problem, versichert Amtsgerichtspräsidentin Monika Stade. Sie führt die Verzögerungen auf die Herausforderungen zurück, denen die Abteilungen in den vergangenen Jahren ausgesetzt gewesen seien. Personell habe das Gericht bereits aufgestockt, im kommenden Jahr wird das Familiengericht um zwei weitere Kräfte verstärkt, verspricht Stade. abo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.12.2019