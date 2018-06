Appell an Reiche

Anzeige

Wiesloch.Manfred Lautenschläger, Gründer des Finanzdienstleisters MLP und Mäzen, hat eindringlich an Reiche appelliert, sich stärker für die Allgemeinheit zu engagieren. „Ich will andere reiche Leute anstiften, etwas für die Gesellschaft zu tun. Schließlich hat sie ihnen ermöglicht, das zu werden, was sie jetzt sind“, sagte Lautenschläger dieser Zeitung. „Wir leben in einer begnadeten Zeit.“ Lautenschlägers gleichnamige Stiftung fördert etwa Kulturprojekte.

Der 79-Jährige gibt sein Aufsichtsratsmandat bei MLP an diesem Donnerstag ab. Auf der Hauptversammlung in Wiesloch soll sein Sohn Matthias Lautenschläger in das Gremium gewählt werden. jung