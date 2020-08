Appell zur Toleranz: CSD-Parade auf dem Rad

Mannheim.Unter dem Motto „Liebe ist nicht heilbar“ haben beim Christopher Street Day (CSD) in Mannheim rund 500 Teilnehmer für mehr Toleranz gegenüber Schwulen, Lesben und sogenannten Transgender-Personen demonstriert. Der Slogan kritisiert Menschen, die Homosexualität als Krankheit sehen. Normalerweise gibt es in Mannheim beim CSD traditionell eine große Parade mit viel Party. Wegen der Corona-Pandemie und der geltenden Abstandsgebote haben sich die Veranstalter vom CSD-Verein in diesem Jahr für die Rad-Parade vom Alten Meßplatz zum Schloss entschieden, wo Vertreter aus der Politik die Gleichheit aller Menschen unabhängig von ihrer Sexualität einforderten. imo

