Appelle gegen ungleiche Bezahlung

Berlin.Mit wirksameren Gesetzen sollen Frauen vor niedrigeren Einkommen als Männer geschützt werden. Dafür setzten sich gestern der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), Sozial- und Frauenverbände sowie Frauenministerin Franziska Giffey (SPD, Bild) ein. DGB-Vorsitzender Reiner Hoffmann stellte zum „Equal Pay Day“ fest: „Die Lohnlücke stagniert, weil die Gesetze ins Leere laufen, die Frauen bessere Chancen am Arbeitsmarkt bringen sollten.“ Als Beispiel nannte er das Entgelttransparenzgesetz, das in Unternehmen mit mehr als 200 Beschäftigten gilt. Giffey forderte Flächentarife für soziale Berufe, in denen Frauen die Mehrheit stellten. dpa (Bild: dpa)

