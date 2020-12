Applaus klingt nun wie Hohn

Es sind erschütternde Nachrichten aus den Krankenhäusern. Einige, vor allem kleinere, können nicht mal mehr Notfälle aufnehmen. Selbst die großen Uniklinika in Mannheim und Heidelberg stoßen an ihre Grenzen. Die zweite Welle der Pandemie trifft die Gesundheitsversorgung mit einer Härte, die von der ersten – als Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern noch sehr glimpflich davonkam – so

...